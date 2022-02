La direction d’Engel évolue

Autre mouvement : le départ fin mars du directeur financier Markus Richter après cinq ans au sein du groupe. Son successeur, Simon Zeilberger, rejoindra Engel en tant que directeur commercial au 1er avril. Il bénéficie d’une longue expérience en management, dans l'industrie métallurgique et sidérurgique notamment. Il officiait auparavant dans une grande entreprise familiale (Max Aicher) au sein de laquelle il était membre du conseil d'administration et responsable commercial et dont il gérait la branche industrielle.

Le groupe Engel a également procédé à des changements au sein de sa filiale nord-américaine en créant un nouveau conseil d'administration. Dirigé par Mark Sankovitch (CEO), salarié de cette filiale depuis 15 ans, le comité est composé de Vanessa Malena (COO) qui dirige le service après-vente, l'automatisation et l'ingénierie, de Benjamin Lettner (CSO), responsable des ventes, du marketing et de l'ingénierie d'application et de Johann Dastl (CFO) en charge des finances, des RH et de l'informatique.