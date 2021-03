La Digital Workplace ou l’art de replacer le collaborateur au cœur de la performance de l’entreprise

En prenant de l’ampleur, la Digital Workplace s’est incontestablement imposée comme une des composantes majeures de la transformation numérique des entreprises. Il n’empêche que pour réussir sur le long terme cette révolution numérique, les sociétés, qu’elles soient privées ou publiques, ne doivent pas se contenter d’une simple intrusion de technologies au sein de leurs processus. Équiper ses salariés d’outils mobiles ou de dispositifs collaboratifs n’est pas suffisant pour enclencher une dynamique globale, synonyme de performance collective. Les vrais changements, ceux qui doivent naître au cœur du travail, doivent englober le bien-être, pour ne pas dire à l’épanouissement des salariés. En cela, la Digital Workplace agit comme un véritable détonateur d’intelligence collective.

Lettres de noblesse au travail salarié

En travaillant plus vite, plus efficacement, tout en bénéficiant d’un nouvel environnement de travail qui centralise les informations, les applications métiers et les outils collaboratifs, la Digital Workplace redonne ses lettres de noblesse au travail salarié. Ce dernier devient plus attractif avec une Digital Workplace. Il apparaît plus transversal, plus collaboratif, permettant davantage de connexions à travers des outils mobiles, il permet de renforcer l’expérience collaborateur, par le biais des réunions en visioconférences, de la mise en œuvre d’espaces collaboratifs équipe ou projet, par le développement de capacités pour co-construire des documents en simultané.

Le succès de la Digital Workplace repose ainsi sur sa capacité à embarquer collectivement et individuellement l’ensemble des équipes pour recréer avec eux de nouvelles pratiques digitales et managériales et surtout de nouvelles dynamiques.

Ce que les entreprises pensent de la Digital Workplace...

Selon une enquête réalisée par Archimag et Jalios, auprès de 105 entreprises françaises, entre mai et juin 2020, pour 48 % des capitaines d’industries sondés, la Digital Workplace est avant tout un environnement numérique. 37 % d’entre eux l’assimilent à un environnement connecté et modulaire proposant différentes applications activables à la demande.

Le confinement a changé la donne.

58 % des mêmes personnes interrogées rappellent qu’elles n’ont pas une totale liberté d’usage de leurs outils et application informatique, d’où l’importance de l’avènement de la Digital Workplace. 57 % du même échantillon indique que pour l’instant leurs attentes et besoins ne sont pas suffisamment pris en compte dans ce genre de projet. Mais il n’empêche que 57 % reconnaissent que depuis le confinement, Leur regard a changé et leur opinion a évolué de manière positive sur la Digital Workplace. Même si 41 % reconnaissent qu’elles en avaient déjà une opinion positive, bien avant l’avènement de la crise sanitaire.

Facteur d’intégration de l’entreprise

40 % des entreprises interrogées reconnaissent que le confinement et le télétravail contraint ont été des déclencheurs pour lancer des projets de Digital Workplace. 49 % d’entre elles l’estiment désormais indispensable et 89 % des sondés jugent que le collaboratif est un facteur d’intégration dans l’entreprise

Les mails en baisse, les réunions en ligne en hausse

Les collaborateurs de ces 105 entreprises sont d’accord pour dire que même si leurs échanges professionnels se font toujours essentiellement par mail, ces derniers ont chuté fortement avec la période post-confinement passant de 72 % en février dernier à 50 % en mai. En revanche, la fréquence des réunions en ligne qui a bondi pour passer de 11 % à 24 %, tout comme les autres outils collaboratifs, qui sont passés de 4 % à 8 %.