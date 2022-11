La DGE présente un bilan de l’action des commissaires aux restructurations et à la prévention des difficultés en entreprises (CRP)

En dix ans, près de 5 000 entreprises ont été accompagnées soit 317 000 emplois protégés, dont 57% de PME. Lancé en 2012 sous le nom de Commissaires au Redressement productif, le rôle des CRP a été réaffirmé par Bruno Le Maire en 2018 dans le but d’anticiper et d’accompagner les entreprises en difficulté afin de préserver l’activité et l’emploi.