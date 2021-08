[La deuxième vie des usines] Le Hangar Y, cet ancien temple des dirigeables, sera rénové en 2022

Aujourd'hui, plus rien de bouge dans l'immense Hangar Y complètement vide. Pour imaginer sa vie d'antan, il faut remonter un siècle et demi plus tôt, lorsque cet édifice de métal, de brique et de bois a abrité la construction du dirigeable France, le premier au monde à avoir réalisé un vol en circuit fermé, en 1884. Abandonné depuis près de cinquante ans, le Hangar Y, situé à Meudon (Hauts-de-Seine), entre en travaux de réhabilitation pour une réouverture en 2022.