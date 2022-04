[La deuxième vie des usines] A Mulhouse, cet édifice bâti en 1900 pour la recherche accueillera de nouveau des ingénieurs

A Mulhouse (Haut-Rhin), le quartier Fonderie est en pleine renaissance. Avec leurs façades élégantes en briques rouges, ses édifices érigés au début du XXe siècle rappellent le passé industriel de la ville. Le quartier Fonderie a hébergé les activités de la Société alsacienne de construction mécanique (SACM), une entreprise phare sur Mulhouse qui rayonna à l’international.

Le bâtiment 36 a été construit en 1900 pour héberger la recherche et développement de l’entreprise. Un siècle plus tard, ces locaux abandonnés ont trouvé un autre propriétaire : le cabinet d'ingénieurs Nodarius. Ce groupe, créé par trois ingénieurs en 2018 et qui emploie 350 salariés en France et en Suisse, souhaite faire de ce morceau de patrimoine industriel son nouveau siège. Nodarius pilotera les travaux.

La construction du bâtiment 36 en 1900.

3 000 m² à réhabiliter

Aujourd’hui en friche, le bâtiment 36 doit se refaire une beauté après vingt ans d’inactivité. Peu après le rachat de la SACM dans les années 90 par la société finlandaise Wärtsilä, la production a été progressivement délocalisée.

Près de 3 000 m² carrés sur quatre étages sont à rénover. « Hormis les murs et le plancher, nous allons entièrement purger le bâtiment, explique Gérard Mielle, responsable du pôle innovation de Nodarius. Nous avons découvert de l’amiante qu’il faut éliminer. »

Les travaux qui doivent débuter le 7 avril prévoient de remplacer la toiture à plusieurs pans par un cerclage de vitre à 360 degrés, ajoutant ainsi une touche de modernité (le petit clocheton sera cependant conservé !). Le toit sera également découpé en une terrasse tropézienne pour accueillir des afterworks.

L'intérieur du bâtiment 36, en chantier. Crédit photo : Nodarius.

Fin des travaux en 2023

Les travaux devraient être achevés fin 2023. En plus des bureaux, le bâtiment hébergera également un data center, une salle de sport, un restaurant, ainsi que des locaux destinés à la location. Le montant total des travaux s’élève entre 6 et 7 millions d’euros, entièrement supportés par le groupe Nodarius. Une dizaine d’entreprises, ainsi que le cabinet d’architectes DRLW, participent au projet de réhabilitation.

A plus grande échelle, c’est l’ensemble du quartier Fonderie qui fait l’objet d’une restauration par la communauté de communes, en portant sur 140 000 m² de surface de plancher au total. L'Ecole 42, qui propose des formations en informatique, est déjà implantée dans un autre bâtiment du quartier et plusieurs start-up investissent déjà ces lieux hérités du passé industriel.