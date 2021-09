La détente sur les rendements offre une accalmie aux actions

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Toby Melville Les Bourses européennes progressent à mi-séance mercredi. À Paris, le CAC 40 gagne 1,2% vers 11h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,87% et à Francfort, le Dax avance de 1%. /Photo d'archives/REUTERS/Toby Melville

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mercredi, les actions effaçant une partie de leurs lourdes pertes de la veille à la faveur d'une accalmie sur les marchés obligataires, même si les inquiétudes du moment sont loin d'être apaisées.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,55% pour le Dow Jones, de 0,66% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,88% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,2% à 6.584,39 points vers 11h00 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,87% et à Francfort, le Dax avance de 1%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,15%, le FTSEurofirst 300 de 1,08% et le Stoxx 600 de 0,98%.

Ce dernier a perdu 2,18% mardi, sa pire performance sur une séance depuis près de deux mois et demi, et le S&P 500 a cédé 2,04%, son recul le plus marqué en pourcentage depuis mai, sur fond de hausse des rendements obligataires, d'inquiétudes sur l'inflation aux Etats-Unis comme en Europe et d'incertitude sur le plafond de la dette publique américaine.

Mais l'heure est désormais à la détente sur les marchés des emprunts d'Etat, même si les interventions attendues de plusieurs dirigeants de grandes banques centrales au Forum de la BCE à Francfort, à partir de 12h00 GMT, sont susceptibles d'influencer le sentiment général.

Les investisseurs continuent par ailleurs de surveiller les nouvelles en provenance de Chine, sur les pénuries d'électricité comme sur la situation financière du géant de l'immobilier Evergrande. Le cours de ce dernier a bondi de 14,98% à Hong Kong après l'annonce de la vente d'une participation dans Shengjing Bank pour 9,99 milliards de yuans (1,3 milliard d'euros environ).

Aux Etats-Unis, le suspense reste entier sur le risque d'un nouveau "shutdown", une fermeture des administrations fédérales en l'absence de loi de financement, mais les démocrates des deux chambres du Congrès espèrent faire adopter dans la journée un texte provisoire qui reporterait l'échéance au 3 décembre.

VALEURS EN EUROPE

Le rebond des actions européennes profite à l'ensemble des secteurs de la cote mais les hausses les plus marquées sont pour ceux qui avaient le plus souffert mardi: l'indice Stoxx des hautes technologies reprend par exemple 1,56% au lendemain d'une chute de 4,8%.

Les industriels des semi-conducteurs bénéficient en outre des prévisions solides présentées par le néerlandais ASML: ce dernier gagne 2,19%, ASM International 7,66%, STMicroelectronics 1,38%.

A Paris, Airbus prend 2,93% après le relèvement de la recommandation de Bernstein à "surperformance", que l'intermédiaire motive par l'amélioration de la conjoncture et de la visibilité sur le marché du transport aérien.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain sont repartis à la baisse, le dix ans revenant sous 1,5% après avoir atteint mardi, à 1,567%, son plus haut niveau depuis la mi-juin. Le deux ansR et le cinq ans refluent eux aussi après être montés au plus haut depuis le premier trimestre 2020.

Ce repli a débuté mardi après les résultats d'une adjudication du Trésor à sept ans montrant une demande toujours solide malgré la perspective d'une diminution des achats de la Réserve fédérale.

En Europe, le dix ans allemand recule de près de deux points de base à -0,221% après être repassé la veille au-dessus de -0,2% pour la première fois depuis près de trois mois. La baisse est plus marquée pour les dix ans français (-2,5 points à 0,129%) et italien (-4,3 points à 0,8147%).

CHANGES

Malgré le recul des rendements des Treasuries et le risque d'un "shutdown", le dollar reste orienté à la hausse et il a inscrit un nouveau plus haut de près de 11 mois face aux autres grandes devises (+0,07%).

L'euro est ainsi retombé à 1,1656 dollar, son plus bas niveau depuis le 4 novembre dernier.

Le yen n'a montré aucune réaction notable à l'élection de Fumio Kishida à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD) japonais, ce qui l'assure pratiquement de devenir Premier ministre.

PÉTROLE

Le prix du pétrole recule pour la deuxième séance d'affilée, un repli favorisé par les informations de marché selon lesquelles les stocks de brut, d'essence et de produits distillés aux Etats-Unis ont augmenté la semaine dernière.

Le Brent abandonne 0,48% à 78,71 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,52% à 74,90 dollars.

(Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)