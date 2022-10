La déroute de la "tech" se poursuit après les résultats de Meta (Facebook)

Le géant des réseaux sociaux devrait perdre environ 67 milliards de dollars de sa valeur boursière si les pertes se maintiennent en session jeudi, ce qui viendrait s'ajouter aux milliards de dollars que certains des plus grands noms de la technologie ont perdu cette année sur fond de hausse des taux d'intérêt et de renforcement du dollar.

Le titre Meta s'échangeait à 104,60 dollars avant l'ouverture et devrait ouvrir à un plus bas de plus de six ans.

Google, Microsoft et Snap ont eux aussi publié des résultats décevants cette semaine, provoquant une chute des valeurs de la tech.

Selon les analystes, les dépenses de Meta en faveur de projets coûteux alors que le marché publicitaire, sa principale source de revenus, se tarit, ont inquiété les investisseurs.

Meta prévoit de dépenser environ 10 milliards de dollars par an dans le métavers, et le directeur général Mark Zuckerberg a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que ces investissements ne portent leurs fruits que dans une dizaine d'années.

"Meta Horizon Worlds est (pour l'instant) une ville relativement fantôme par rapport à d'autres mondes immersifs en 3D comme Roblox et Fortnite", a déclaré Mike Proulx, directeur de la recherche chez Forrester.

UNE AUBAINE POUR LES PUCES

Un segment du secteur au sens large devrait toutefois bénéficier des dépenses de Meta : les fabricants de puces.

Les analystes s'attendent à ce que des sociétés telles que Broadcom, Advanced Micro Devices et Nvidia, soient stimulées par les projets de Meta. Leurs titres progressaient dans les échanges avant l'ouverture.

Cette année, Reality Labs, la branche métavers de la société, a jusqu'à présent enregistré des pertes de revenus de 9,44 milliards de dollars après des pertes de plus de 10 milliards de dollars l'année dernière.

Meta prévoit que les pertes de cette branche s'accroissent en 2023 et s'est engagée à "rythmer" les investissements après cette date.

(Reportage Medha Singh, Akash Sriram, Chavi Mehta et Sruthi Shankar à Bangalore ; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)