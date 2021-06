La dernière étape pour Mäder, Carapaz remporte le Tour de Suisse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Sergio Perez Richard Carapaz était intouchable cette semaine /Photo prise le 8 novembre 2020/REUTERS/Sergio Perez

C'est Gino Mäder qui a remporté la 8e et dernière étape du Tour de Suisse. Le coureur suisse de la formation Bahrain-Victorious s'est montré le plus véloce lors d'un sprint à deux qui l'opposait au Canadien Michael Woods. Cette dernière étape s'est disputée sur un rythme très soutenu du premier au dernier kilomètre, les organismes étaient au rupteur. Du côté des favoris, Richard Carapaz a tenu bon et remporte cette édition 2021 du Tour de Suisse. Le Vénézuélien est parvenu a contrôler les attaques de ses principaux adversaires. Il est accompagné sur le podium final par Rigoberto Uran et par Jakob Fuglsang.