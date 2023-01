La dépendance aux technologies américaines, une menace pour les exportations d’armes tricolores

Les industriels français de la défense pourraient-ils se passer des composants électroniques américains pour concevoir leurs systèmes d’armes? Pas sûr. Et pourtant, il le faudrait. C’est l’une des préconisations du rapport de la Cour des comptes sur le thème du soutien aux exportations de matériel militaire, document rendu public le 27 janvier. «Il apparaît qu’avec les États-Unis la meilleure solution consiste à s’émanciper de la dépendance à leurs composants», est-il écrit.

Pourquoi une telle recommandation de la part des Sages de la rue Cambon à Paris? A cause de la réglementation Itar (International traffic in arms regulations) sur les exportations des biens à double usage et des biens militaires. Dès lors qu’un système d’armes contient un composant ou une technologie américaine tombant sous le coup de cette réglementation, les Etats-Unis peuvent s’opposer à sa ré-exportation vers d’autres destinations que la destination primaire.

[...]