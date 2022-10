La demande extérieure pèse sur le secteur manufacturier britannique

L'indice PMI a augmenté à 48,4 après avoir atteint un creux de 27 mois en août, à 47,3, mais il demeure en contraction.

"En septembre, les nouvelles commandes à l'exportation se sont contractées au rythme le plus rapide depuis mai 2020, avec des informations faisant état d'une baisse de la demande aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et en Chine", a déclaré S&P Global.

"Les industriels ont dû faire face à des conditions du marché mondial faibles, à une incertitude croissante et à des coûts de transport élevés réduisant la compétitivité et à des délais de livraison plus longs entraînant des annulations", a-t-il ajouté.

