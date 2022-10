«La demande européenne en soja brésilien ne baissera pas à court terme», assurent les transformateurs brésiliens

L'Usine Nouvelle. - Pouvez-vous présenter l’activité des quinze entreprises que vous représentez?

André Nassar. - Je représente des entreprises comme Cargill, ADM ou Amaggi. Ces dernières ont deux activités principales: elles achètent la graine de soja, la broient, et produisent du tourteau ou de l’huile de soja. Ou, elles achètent directement la plante pour en extraire et en exporter les graines. Pour l’Europe, nous exportons principalement des tourteaux, qui sont la source principale de protéine végétale pour les élevages. Nous sommes très bien intégrés aux chaînes d’approvisionnement de l’industrie agroalimentaire européenne: le Brésil exporte la moitié des tourteaux de soja qu’il produit, et la moitié part chez vous. Pour les graines de soja, le gros de nos débouchés est l’Asie.

[...]