La demande en semi-conducteurs dans l’automobile devrait tripler d’ici à 2030

Le marché mondial des puces électroniques est promis à un changement majeur de taille. Il devrait croître de 7% en moyenne par an au cours des neuf prochaines années, pour dépasser les 590 milliards de dollars en 2021 à exploser à 1 065 milliards de dollars en 2030, selon une étude de McKinsey. Le cabinet fonde ses projections sur l’examen des perspectives de développement des 48 plus grandes sociétés du secteur cotées en Bourse. Parmi les principaux moteurs de cette croissance, le cabinet cite le travail à distance, la numérisation de la société ainsi que l’électrification de l’automobile et de l’industrie.

Bond de l'automobile

[...]