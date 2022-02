La demande d’écrans Oled pourrait doubler en six ans

La demande d’écrans Oled s’annonce explosive dans les six années à venir. Elle pourrait doubler en surface, passant de 14,2 millions de mètres carrés en 2021 à 28,4 millions de mètres carrés en 2027, selon les prévisions du cabinet Omdia. La croissance, qui a atteint 52% en 2021, devrait toutefois ralentir autour d’une moyenne de 12% au cours des six prochaines années. Ce développement est tiré par les forts besoins dans les smartphones et les téléviseurs haut de gamme, qui offrent de loin les deux plus grandes applications à cette technologie d’affichage électronique.