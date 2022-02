La délocalisation et l’électrification pèsent sur les effectifs français de Stellantis

Le climat social reste tendu chez Stellantis avant la présentation du plan stratégique du groupe, attendue le 1er mars. Les salariés français s’interrogent sur leur avenir dans une entreprise qui n’a cessé de supprimer des postes depuis 2007. En 2022 et 2023, le constructeur automobile prévoit encore 2 600 départs volontaires en France. Les coupes d'effectifs ne datent pas de la fusion. Depuis la prise de pouvoir de Carlos Tavares, entre 2014 et 2021, le nombre de CDI a fondu de 36% dans l'Hexagone. Les départs d’ouvriers sont les plus nombreux, mais la tendance n’épargne pas les cadres et les techniciens. Et ces données n’intègrent pas les CDD et les intérimaires.

