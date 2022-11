La délicate équation du recyclage des avions

Une étrange silhouette s’est échouée sur le tarmac. Les volets en berne, les nacelles vides faisant apparaître le ciel clair en lieu et place des moteurs, un imposant A 380 de douze ans d’âge se laisse dépecer au pied des Pyrénées. Des morceaux retirés des entrailles de l’appareil atterrissent dans de vastes bennes métalliques. À bord, les sièges, les cloisons et les panneaux latéraux ne sont déjà plus là : les « verdisseurs » s’attellent à ôter la laine de verre, les tuyaux et les composants électroniques. « Après les avoir arrachés, on fait des tas pour chaque type de pièces », indique l’un d’eux. Le géant des airs subit une opération de verdissage, du nom de la couleur originelle que la structure retrouve une fois dépouillée. Il faut plus de trois mois pour désosser intégralement la bête. Une besogne titanesque assurée par Tarmac Aerosave, à l’aéroport de Tarbes (Hautes-Pyrénées), qui permet à chacune des pièces de retrouver une nouvelle vie. Ou presque.

