La Défense au cœur du partenariat stratégique entre la France et l’Inde

Afin de célébrer les 25 ans de son partenariat stratégique avec la France, lancé par l'ancien président Jacques Chirac dans le but d'accélérer les coopérations dans les secteurs de la défense, le nucléaire civil, l'espace et la sécurité, l’Inde occupera une place particulière lors de l'édition 2023 du défilé du 14 juillet. Trois Rafale indiens voleront au-dessus des Champs-Elysées, tandis que 240 soldats des troupes indiennes des trois corps d’armée participeront au défilé. Une manière aussi de rendre hommage aux 9 000 soldats indiens morts sur les champs de bataille en France et en Belgique lors de la Première Guerre mondiale.

