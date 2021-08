« La décarbonation est un sujet de stratégie industrielle » estime Sylvie Padilla, responsable du service industrie de l'Ademe

L'Usine Nouvelle - Dans la première partie du sixième rapport du Giec, les experts ont mis en avant la nécessité de parvenir à la neutralité carbone. Pour atteindre cet objectif, quelles stratégies peut mettre en œuvre l'industrie française ?

Sylvie Padilla - Quand on parle de décarbonation de l'industrie, il existe plusieurs leviers. En premier lieu, il y a la sobriété : moins consommer d’énergie et moins émettre. On y retrouve aussi des stratégies d'électrification des procédés ou d’évolution du mix énergétique, avec des acteurs qui se tournent vers des énergies renouvelables plutôt que fossiles. Il peut aussi y avoir des leviers en termes d’efficacité matière. Si on fait de l'acier à partir de ferraille, cela produira moins d'émissions que si l'on utilise du minerai de fer. Ainsi, le recyclage peut induire des réductions d'émissions. Le dernier levier repose sur le captage de CO2, qui doit être suivi de son stockage ou de la valorisation de cette matière. C'est le dernier recours après l’intégration des premiers leviers.