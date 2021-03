La Dacia Spring sera-t-elle vraiment la voiture électrique la plus abordable du marché ?

Dacia annonçait « la voiture électrique la plus abordable » du marché européen avec sa nouvelle Spring. Promesse tenue ? Assurément au vu des tarifs officialisés le 11 mars, à dix jours de l’ouverture des pré-commandes (la livraison doit débuter à l’automne) La version de base (finition «Confort») est affichée à 16 990 euros, soit 12 403 euros une fois la prime écologique déduite. Ce mini-SUV quatre places dispose d’une motorisation de 33kW et offre une autonomie de 230 km (WLTP combiné) et de 305 km en ville (WLTP city).

En location avec option d’achat, le loyer mensuel est de 89 euros. L'apport initial de 7 087 € est ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 4 587 € et des 2 500 € de prime à la conversion. Pour comparaison, la Twingo électrique est également proposée au tarif de 89 euros par mois, mais après un apport initial de 7 803 €, ramené à 2 038,50 € après déduction du bonus écologique. Son prix à l'achat est de 21 350 euros, soit 4 360 euros de plus que la Spring, mais avec une autonomie inférieure (190 km en cycle mixte). La Seat Mii Electric est proposée à un tarif équivalent à son alternative française. A LIRE AUSSI [L’auto passe au vert] Le véhicule électrique se démocratise

Il existe des véhicules électriques moins chers sur le marché français, mais beaucoup moins polyvalents. La Citroën Ami, par exemple, est un quadricycle sans permis proposant deux places assises, une vitesse maximum de 45 km/h et une autonomie de 75 kilomètres. Elle est proposée à 6 000 euros bonus écologique déduit. A LIRE AUSSI [En images] Citroën crée la voiture électrique au prix AMI

Deux déclinaison pour les flottes et les pros

Dacia commercialisera aussi une version « Business» destinée aux professionnels et aux flottes d’autopartage, à un tarif légèrement inférieur (16 800 euros, 12 264 euros TTC après déduction du bonus écologique). Elle est pré-équipée pour accueillir la technologie des opérateurs permettant la géolocalisation et autorisant l’ouverture des portes à l’aide d’un smartphone. Le modèle est disponible depuis le 1er mars 2021 dans plus de 500 agences de location E.Leclerc en exclusivité. 3 000 unités ont été commandées.

Une déclinaison baptisée cargo, avec deux places, sera dévoilée début 2022. Elle vise le marché de la livraison urbaine du dernier kilomètre. Cet utilitaire homologué N1 proposera un volume de 1 100 litres et une charge utile de 325 kilos.

La Dacia Spring est fabriquée dans l’usine de Shiyan, dans la province du Hubei en Chine. Elle est la version occidentalisée du mini-SUV Renault K-ZE commercialisé en Chine depuis 2019, et fabriqué dans la même usine.