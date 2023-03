La croissance de Keolis portée par la France en 2022

La France n’a pas gagné la Coupe du monde de football à Doha, mais Keolis peut se réjouir de ses résultats dans la capitale qatarie à l’occasion de cet événement planétaire. L’entreprise française avait remporté en 2017 avec RATP Dev et Hamad Group, au sein de la coentreprise RKH Qitarat, l’appel d’offres lancé par Qatar Rail. Ce consortium exploite trois lignes de métro automatique et une ligne de tramway depuis 2019. «Nous avons transporté 18 millions de voyageurs durant ces cinq semaines, soit huit fois plus que pendant une période normale, se réjouit Bernard Tabary, directeur général international chez Keolis, lors de la présentation des résultats 2022 devant la presse vendredi 10 mars. Nous avons atteint un taux de régularité de 98% et le réseau fonctionnait 21 heures sur 24. A Buenos Aires, le réseau défaillant a été incapable de faire face à l’afflux des supporters venus fêter leur équipe.» Un point partout, balle au centre…

Keolis collectionne les contrats, de l'Inde au Danemark

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]