La croissance dans le privé s'accélère, pressions sur les prix

© Henry Nicholls Principaux résultats provisoires des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat en Europe, publiés mercredi. La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro a atteint en juin son rythme le plus élevé depuis 15 ans. /Photo prise le 19 mars 2021/REUTERS/Henry Nicholls

* ZONE EURO - LA CROISSANCE DU PRIVÉ AU PLUS HAUT EN 15 ANS

LONDRES - La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro a atteint en juin son rythme le plus élevé depuis 15 ans, grâce à l'assouplissement des mesures de confinement et au rebond de la demande, montrent les premiers résultats des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

La levée des restrictions sanitaires, possible grâce à l'avancée de la vaccination et à la baisse des nouvelles contaminations, a permis à l'indice PMI "flash" composite de grimpé à 59,2 en juin, son niveau le plus élevé depuis juin 2006, après 57,1 en mai.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse moins marquée, à 58,8, de cet indice considéré comme un bon baromètre de l'activité économique.

Dans les services, l'indice PMI a atteint 58,0 contre 55,2, légèrement au-dessus du consensus à 57,8.

Le sous-indice des nouveaux contrat a progressé de 56,6 à 57,7, son plus haut niveau en près de 14 ans, ce qui pourrait suggérer une poursuite de la dynamique.

L'expansion de l'activité manufacturière a égalé le rythme record du mois de mai, à 63,1, alors que le sondage Reuters prévoyait une baisse à 62,1.

Le sous-indice des prix payés par les industriels est passé de 87,1 à 88,0, au plus haut depuis le début de l'enquête en 1997.

"La vigueur de la reprise - tant en Europe qu'au niveau mondial - signifie que les entreprises ont du mal à répondre à la demande et souffrent de pénuries de matières premières et de personnel", a déclaré Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit.

"Dans ces conditions, le pouvoir de tarification des entreprises continuera de se renforcer, ce qui exercera inévitablement de nouvelles pressions à la hausse sur l'inflation dans les mois à venir", a-t-il ajouté.

* ALLEMAGNE - LA CROISSANCE DU PRIVÉ AU PLUS HAUT EN 10 ANS

BERLIN - La forte croissance dans les services a porté l'activité du secteur privé en Allemagne au plus haut depuis plus de 10 ans, montrent les résultats préliminaires de l'enquête d'IHS Markit, qui suggèrent que la première économie d'Europe termine le deuxième trimestre sur une base solide.

L'indice PMI flash des services a atteint 58,1 après 52,8 en mai, les autorités continuant à assouplir les restrictions liées au COVID-19. Les économistes interrogés par Reuters l'attendaient à 55,5.

L'indice PMI flash manufacturier a augmenté à 64,9 après 64,4 le mois dernier. Le consensus le donnait en baisse à 63,0.

L'indice composite, qui combine les résultats des deux grands secteurs, ressort à 60,4 contre 56,2. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis mars 2011.

D'autres mesures de restrictions devant encore être levées en juillet, cette forte dynamique devrait se poursuivre au troisième trimestre, a déclaré Phil Smith, économiste chez IHS.

"La reprise de l'emploi s'est également accélérée en juin, le taux de création d'emplois n'ayant jamais été aussi élevé dans un contexte de forte confiance des entreprises et de tentatives d'accroître les capacités de recrutement", a-t-il ajouté.

* FRANCE - HAUSSE MODESTE DE L'ACTIVITÉ

PARIS - L'activité du secteur privé français a légèrement augmenté en juin mais pas autant que prévu, bien que le secteur des services a connu une embellie à la suite de la levée partielle des restrictions liées à la crise sanitaire.

L'indice PMI "flash" composite a atteint 57,1 contre 57,0 en mai, alors que le consensus Reuters tablait sur une progression plus marquée, à 59,0.

Il s'agit néanmoins du chiffre le plus élevé enregistré depuis juillet dernier.

Celui des services est passé à 57,4, son plus haut niveau depuis janvier 2018, après 56,6 alors que les économistes le donnaient en moyenne à 59,4.

L'indice du secteur manufacturier est ressorti à 58,6 après 59,4 alors que le marché l'attendait, là aussi, plus élevé, à 59,0.

Le gouvernement français a levé la semaine dernière le couvre-feu dans l'Hexagone et l'obligation du port du masque en extérieur, deux mesures imposées pour lutter contre l'épidémie de COVID-19.

"Avec des taux de vaccination en hausse, les données de l'enquête suggèrent que les entreprises sont de plus en plus confiantes dans la reprise économique", a déclaré Joe Hayes, économiste principal d'IHS Markit.

"Les niveaux d'emploi se sont redressés en juin, les entreprises ayant enregistré un nouveau mois de croissance exceptionnelle de la demande."

(Reportage Leigh Thomas à Paris, Michael Nienaber à Berlin, Jonathan Cable à Londres, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)