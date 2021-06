La croissance 2021 toujours attendue à 5% avec le risque sanitaire, déclare Le Maire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © POOL Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré mardi que le gouvernement maintenait sa prévision de croissance de l'économie française cette année à 5%. /Photo prise le 4 juin 2021/REUTERS/Steve Reigate

Alors que la consommation, traditionnel moteur de l'économie française "a redémarré très fort" avec la réouverture des commerces et "continue à tenir bon", Bruno Le Maire a précisé sur CNEWS qu'il "maint(enait) l'estimation de croissance à 5% pour 2021", parce "qu'il reste un risque sanitaire".

Les grandes institutions économiques et financières (Commission européenne, FMI, OCDE et Banque de France) ont relevé leurs prévisions au cours des dernières semaines et tablent désormais plutôt sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de la France comprise entre 5,7% et 5,8% cette année.

(Bertrand Boucey et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)