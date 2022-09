La crise énergétique met les opérateurs de datacenters sous pression

Les opérateurs de datacenters sont plus que jamais sous pression. En cause: l’envolée des coûts d’énergie. «Au début de 2021, nous étions à 50 euros le mégawattheure, rappelle à L’Usine Nouvelle Olivier Micheli, PDG de Data4, plus gros opérateur français de datacenters, et président France Datacenters, l’association des acteurs de l’écosystème de centres de données en France. Nous sommes passés à 200 euros le mégawattheure au début de 2022 et nous acheminons vers 500 euros le mégawattheure en 2023. En un an et demi, le prix de l’électricité aura été multiplié par dix!»

[...]