« La crise du Covid a eu un effet d’accélérateur du processus de digitalisation de l’industrie »

Les logiciels MES ont pour but de suivre toutes les étapes du flux de production, de la réception des matières premières jusqu’au conditionnement logistique. Ils permettent un suivi non seulement de la production, mais aussi de la méthode et de la qualité et donc un pilotage en temps réel de la performance des ateliers. En un mot, ce type d’outil propose à l’industriel des données fiables, partagées et disponibles immédiatement.

Depuis environ un an, de nombreux éditeurs ont connu une forte augmentation de leur volume entrant de commandes en provenance des TPE/PME. Contrairement aux grands groupes, de mieux en mieux équipés en solutions de mesure de la performance, les petites et moyennes entreprises n’avaient pas encore pris le virage de la digitalisation. Elles sont aujourd’hui encouragées par France Relance, le plan de l’État en faveur de l’industrie 4.0. Le secteur de l’édition des outils numériques de pilotage de la performance accompagne naturellement ce mouvement. La crise du Covid a eu un effet d’accélérateur du processus de digitalisation dans l’entreprise, et l’industrie ne fait pas exception.

Mais dans les faits, face à pléthore d’offres et d’injonctions autour des enjeux de la digitalisation – qualité, réglementation, innovation, satisfaction client –, les industriels peuvent, à raison, se sentir un peu perdus. C’est tout l’enjeu de l’accompagnement par un cabinet conseil en transformation digitale ou, à tout le moins, par une solution numérique adaptée à son secteur.

La digitalisation du pilotage de la production rassemble un ensemble de données. Le défi pour l’entreprise va être de savoir comment les utiliser. « C’est parce que j’ai les bonnes données que je peux bien mesurer ma performance, et l’améliorer », souligne un éditeur.

La performance machine au cœur des attentes

Parmi les différentes attentes autour de la digitalisation, les éditeurs de logiciels de mesure de la performance le constatent, la crise sanitaire a accéléré une tendance de fond : l’augmentation de la demande de performance machine. Là où l’accent était mis il y a quelques années encore sur la réglementation et la certification (qualité, traçabilité), c’est aujourd’hui la machine qui cristallise toutes les attentes. Cela ne veut pas dire que l’on sacrifie l’un à l’autre », reprend l’éditeur de logiciel. « On peut rechercher la performance et la qualité en même temps, mais la crise a accru cette notion de performance de l’outil de production, qui est par ailleurs encouragée par le plan de relance. Améliorer la machine revient à optimiser sa performance « à moindre coût ». « Si avec un jeu d’équipements on produit plus, l’industriel pourra décaler certains investissements », démontre François Coulloudon, CEO de TEEPTRAK.

Clé de voûte de cette recherche d’optimisation, le bon usage de la donnée. Bien mesurer est important mais savoir quoi faire des données récupérées est indispensable pour aider à la décision et se donner les moyens d’optimiser sa performance. « C’est un des grands enjeux de ces prochaines années : analyser la data pour lui donner du sens n’est pas si évident, cela nécessite une excellente connaissance de la machine : quelles données extraire ? Comment l’interpréter ? », s’interroge Laurent Siegfried, délégué Smart Up Industrie du GIMELEC, Groupe d’entreprises de la filière électronumérique française. « Les industriels sont en demande de cette capacité d’interprétation qui, certes viendra de l’intelligence artificielle, mais qui sera toujours pilotée par des humains ».

Une offre plus « horizontale »

Ce besoin d’interpréter la data a été bien pris en compte par les éditeurs de solutions de pilotage de la production, qui proposent de plus en plus de services associés à la « simple » mesure de la performance. Traçabilité de la matière et des process, gestion documentaire intégrée au logiciel, portail web intégrant toutes les fonctionnalités : « l’offre de service est de plus en plus horizontale », analyse encore Laurent Siegfried. « Depuis 6 ou 7 ans, le monde des solutions et des services et le monde des éditeurs de logiciels se sont rapprochés. Aujourd’hui les éditeurs « purs », qui ne proposent pas de services associés sont fragilisés ».

De la même façon, le logiciel de pilotage de la performance dépend de plus en plus fortement du secteur dans lequel il sera implémenté. « Aujourd’hui nos adhérents ont leur propre MES, adapté à leur outil productif, à leur évolution, à leur recherche de performance », ajoute le délégué du GIMELEC.

« C’est pour cette raison que les industriels ont besoin de technologies qui s’appuient sur des expériences métier ». Exemple, dans le secteur automobile, les besoins ne seront pas les mêmes que dans l’industrie agroalimentaire en termes de suivi machine et d’optimisation. « Notre métier est aussi d’aider l’industriel à définir ses standards et à s’adapter aux enjeux de compétitivité propres à son secteur ainsi qu’à son entreprise », note de son côté François Coulloudon de TEEPTRAK.

Au final, notent les éditeurs de logiciel, au centre de cet enjeu de performance se trouve toujours l’humain. « Le digital est et doit rester un moyen d’arriver à un objectif », insiste Laurent Siegfried. « Dans tous les enjeux liés à la digitalisation, on retrouve l’importance de l’homme qu’il s’agisse d’interpréter les données ou de leur donner du sens. »

C’est d’ailleurs tout le défi de la digitalisation : embarquer les équipes, et les impliquer. D’où l’importance de la formation, au sein des ateliers et des équipes de management. « Plus on digitalise, plus on se rend compte de la valeur ajoutée de l’humain dans le processus de production, que ce soit en termes d’analyse, de réflexion, d’apport qualité ou de réactivité », conclut Laurent Siegfried.