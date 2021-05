La crise des semi-conducteurs insécurise les fabricants de machines et fragilise la vaccination

La pénurie de semi-conducteurs inquiète le syndicat des entreprises de commerce international des matériels d’emballage, de process, de marquage et de contrôle (Secimep). "On doit annoncer à nos clients qu’on va avoir besoin de délais supplémentaires", indique Christophe Moulin, le président de l’association qui regroupe une quarantaine d’entreprises, fabricants de machines. Selon un récent sondage réalisé par le syndicat auprès de ses membres, "plus de 60% de nos adhérents ont annoncé subir des retards de livraison de 4 à 10 semaines", indique le président, qui manque de visibilité pour les semaines à venir. "On enregistre des délais sur certains composants allant jusqu’au milieu de l’été".