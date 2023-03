La Cramif recrute des animateurs en prévention des risques professionnels et des ingénieurs

La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif), est un organisme de Sécurité sociale appartenant au réseau Assurance Maladie.

Pour accompagner les entreprises de la région Île-de-France dans la prévention des risques professionnels, nous recrutons des :



Quel est le rôle des préventeurs ?

La Cramif accompagne les entreprises d’Île-de-France pour construire et déployer une politique de prévention des risques professionnels dans l’objectif de réduire les situations dangereuses et d’améliorer les conditions de travail de leurs salariés.

Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités d’Île-de-France (industrie, BTP, services) pour apporter aux entreprises du conseil en ingénierie de prévention et déployer des outils d’incitation à la mise en œuvre de mesures de prévention.

Quelles sont leurs missions ?

Nos collaborateurs bénéficient d’une formation pendant environ 11 mois, pour les accompagner dans leur prise de fonction. A l’issue de leur formation, ils obtiennent l’agrément qui leur permettra d’exercer leur métier avec le titre de contrôleur de sécurité ou d’ingénieur conseil, après avoir prêté serment.

Les préventeurs interviennent dans des entreprises ciblées pour les aider à identifier les situations dangereuses, à concevoir et mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.



Les ingénieurs interviennent dans les champs suivants :

L’expertise technique dans des domaines très variés (risques physiques, chimiques, biologiques, mécaniques, électriques, etc.) et dans des secteurs prioritaires (BTP, industrie mécanique ou chimique, logistique, commerce, secteur sanitaire et médicosocial) ; ils participent aux travaux d’ingénierie de l’institut national de recherche et de sécurité (INRS)

Le pilotage de programmes nationaux ou régionaux

L’animation technique de partenariats et de groupes de travail avec les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), les fédérations professionnelles, les chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Le management d'équipes pluridisciplinaires.

Qui sommes-nous ?

À la Cramif, nous avons pour mission de prévenir, accompagner et réparer les fragilités en Île-de-France, tant sociales que professionnelles.

Au contact direct des assurés et en lien avec les professionnels de santé, nous agissons auprès des personnes en difficulté ou en rupture de soins et leur permettons de gagner en autonomie.

Nous sommes 1600 collaborateurs impliqués pour répondre avec de plus en plus d’efficacité à une nécessité sociale, économique et humaine grandissante.