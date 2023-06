La coûteuse montée en puissance des carburants durables dans l’aérien

En plus du kérosène, de plus en plus de compagnies intègrent une petite part de carburants durables dans les réservoir. C’est ce que l’on appelle en anglais des SAF, pour Sustainable Aviation Fuel. Ces carburants peuvent venir de différentes filières. La plus importante, ce sont tout simplement des huiles usagées. Air France KLM vise un peu plus de 1% de SAF cette année dans les réservoirs de ses avions et 10% en 2030, et ce sur l’ensemble de ses vols, soit plus encore que ce que demande l’Union Européenne. Selon la patronne d’Air France, le groupe a représenté à lui seul 17% des SAF utilisés par le transport aérien à l’échelle mondiale.

Accompagner la production industrielle

[...]