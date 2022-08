La course mondiale aux investissements dans les puces

Après un an de tractations, le Congrès américain a voté le 27 juillet le Chips for America Act, un plan de 52 milliards de dollars d'investissement en R&D et production de semi-conducteurs. Les Etats-Unis ne sont pas les seuls à vouloir relancer la production de puces sur leur sol : l'Europe, le Japon, la Corée du sud se dotent de plans similaires et tentent d'attirer les investissements de géants comme Intel, Global Foundries, TSMC, Samsung... Objectif : résorber la pénurie de puces qui pénalise toute l'industrie et réduire la dépendance aux fournisseurs asiatiques. La France a ainsi décroché la méga fab de Global Foundries et STmicroelectronics, l'Allemagne celle d'Intel. L'Usine Nouvelle vous raconte cette "course aux armements" dans les puces.