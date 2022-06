La course aux infrastructures européennes de transport d'hydrogène est lancée

Le développement de l’hydrogène s’accélère. GRTgaz, principal gestionnaire du réseau de gaz (GRT) hexagonal et filiale d’Engie, a annoncé jeudi 16 juin lancer un appel à intérêt aux acteurs du marché de la molécule en concertation avec son homologue belge Fluxys. Leur ambition : «développer le premier réseau de transport d’hydrogène transfrontalier en accès ouvert entre la France et la Belgique» par canalisation, sur le territoire de Valenciennes (Nord) et la zone de Mons étendue jusqu’à La Louvière et Feluy en Belgique (environ 70 kilomètres).

[...]