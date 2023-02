La Cosmetic Valley tout en beauté

En France, la cosmétique se porte bien et la Cosmetic Valley fait tout pour le faire savoir. Le pôle de compétitivité de la filière s’est réuni jeudi 9 février au château de Versailles. Parmi ses adhérents étaient présents Emmanuel Guichard, délégué général de la Fédération des entreprises de la beauté (Febea), Hervé Navellou, président de L’Oréal France, les dirigeants et dirigeantes d’entreprises comme Shiseido, le verrier Stoelzle Masnières, le groupe Gilbert ou encore Aptar, mais aussi des PME, représentant 80% des adhérents. Des institutions telles que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’université de Rouen et le département d’Eure-et-Loir assistaient également à cette réunion.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]