La corrosion traitée par HNK

L’un des meilleurs moyens offrant ce résultat est la technologie de la galvanoplastie au bol vibrant, qui permet de recouvrir intégralement les pièces à protéger.



Le bol vibrant présente de nombreux avantages car il permet une excellente homogénéité des dépôts, un contrôle précis de l’épaisseur de couche et permet d'effectuer des traitements multi-couches pour une protection optimale des pièces. Enfin, le traitement se fait sans déformer les pièces les plus fragiles et les plus petites.



Le nickelage électrochimique est reconnu pour être technico-économiquement le meilleur procédé anti-corrosion. Mais pour les applications plus sensibles (environnement difficile), plus critiques (aéronautique, automobile, ferroviaire) ou plus exigeantes (applications à très grande durée de vie), la dorure sera privilégiée.



HNK possède le plus grand nombre de lignes de traitement électrolytique au bol vibrant en Europe. N’hésitez pas à nous demander conseil ou nous proposer un projet !



Contenu proposé par HNK