La Corée du Sud dévoile un ensemble budgétaire additionnel de 29 milliards de dollars

© THOMAS WHITE La Corée du Sud a dévoilé jeudi un ensemble budgétaire additionnel de 29,2 milliards de dollars, soit le plus important jamais déployé en dehors de son budget annuel. /Photo d'archives/REUTERS/Thomas White

SEOUL (Reuters) - La Corée du Sud a dévoilé jeudi un ensemble budgétaire additionnel de 29,2 milliards de dollars, soit le plus important jamais déployé en dehors de son budget annuel, afin d'aider les foyers et les petites entreprises à se relever de la crise sanitaire du coronavirus et de créer des emplois.

Selon le ministère des Finances, le gouvernement s'attend à créer 164.000 nouveaux emplois via ces nouvelles mesures de stimulus, qui seront financées par les revenus fiscaux supplémentaires que Séoul s'attend à percevoir cette année.

"En dépit de signes clairs d'un rétablissement économique, l'impact sur les petites entreprises et les plus vulnérables face à la pandémie continue", a dit le ministre des Finances, Hong Nam-ki, lors d'une conférence de presse.

Plus de la moitié de ce budget additionnel sera utilisé pour soutenir les petites entreprises et fournir une aide directe aux foyers, a indiqué le ministère. Le gouvernement prévoit aussi d'acheter des vaccins contre le COVID-19 supplémentaires.

(version française Jean Terzian)