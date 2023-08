La Corée du Nord annonce l'échec du lancement d'un satellite de surveillance

Nouveau revers pour la Corée du Nord. Après avoir échoué à lancer un premier satellite dans l’espace le 31 mai dernier, le pays dirigé par Kim Jong-un a annoncé jeudi 24 août ne pas être parvenu à mettre en orbite son satellite de reconnaissance Malligyong-1 en raison d'un dysfonctionnement. «Les première et deuxième phases de vol se sont déroulées normalement, mais le lancement de la fusée a échoué en raison d'une erreur dans le système de destruction d'urgence (qui s'est produite) durant la troisième phase de vol», a indiqué l'agence de presse gouvernementale nord-coréenne KCNA. Elle a ajouté que la cause de l’accident «n'est pas un problème majeur du point de vue de la fiabilité des moteurs en cascade et du système».

L'Administration nationale du développement aérospatial (NADA) de la Corée du Nord a annoncé qu'elle «procéderait au lancement du troisième satellite de reconnaissance en octobre après avoir examiné les raisons (de cet échec) et pris des mesures», a rapporté KCNA.

Un tir condamné par la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis

L'armée sud-coréenne a surveillé le lancement et a également conclu qu'il s'était soldé par un échec. Ce lancement a poussé le gouvernement du Japon à émettre brièvement une alerte demandant aux habitants de la préfecture d'Okinawa, la plus au sud du pays, de se mettre à l'abri.

Le Japon, qui a indiqué que le satellite était entré dans son espace aérien, a condamné le tir, tout comme la Corée du Sud. Adrienne Watson, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain a estimé dans un communiqué que le lancement de la Corée du Nord constituait «une violation éhontée de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies». «La porte n'est pas fermée à la diplomatie, mais Pyongyang doit immédiatement cesser ses actions provocatrices et opter pour l'engagement», a-t-elle poursuivi.

Cet essai s'inscrit dans un contexte où de nombreuses nations tentent d'affirmer leurs ambitions en matière de conquête spatiale, avec plus ou moins de succès. Il y a quelques jours, la sonde russe Luna-25 s'est écrasée sur la Lune tandis que l'Inde a réussi quelques jours plus tard à poser un vaisseau spatial sur la surface de notre satellite naturel.

