La coopérative bretonne Windcoop aura son cargo à voiles

Cela n’a plus rien d’une utopie. Et c’est bien à la force du vent que Windcoop va transporter épices, fruits et légumes, textile, café et huiles essentielles, entre Madagascar et Marseille (Bouches-du-Rhône), à partir de 2025. La jeune société coopérative d’intérêt collectif (Scic), établie à Lorient (Morbihan), va en effet investir 20 millions d’euros dans la construction d’un cargo à deux mâts à voiles en acier de 89 mètres, qui pourra prendre à son bord une centaine de conteneurs, soit 1 400 tonnes de fret. L’économie réalisée en énergie fossile atteindra les 90%.

