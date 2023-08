«La coopération franco-indienne dans le spatial va encore se renforcer», estime Mathieu Weiss (Cnes)

L'Usine Nouvelle. - Comment qualifieriez-vous les ambitions spatiales indiennes ?

Mathieu Weiss. - Les ambitions spatiales indiennes sont très claires depuis les années 60. Elles ont été définies par Vikram Sarabhai, le père du programme spatial indien. Ce physicien a réussi à convaincre le gouvernement de l’époque qu’il était prioritaire de disposer d’une agence spatiale. Alors que tous les autres pays se lançaient dans l’aventure spatiale pour afficher leur puissance, il a plaidé auprès d’Indira Gandhi que l’espace devait avant tout servir au développement économique du pays et à l’éducation. C’est ainsi que dans les centres de villages les plus reculés du pays, il a fait installer des postes de télévision qui recevaient des programmes éducatifs par satellite. Les Indiens ont réussi la démocratisation de l’outil spatial.

En Inde, tout le monde utilise les satellites tous les jours. Aujourd’hui, les pécheurs les plus modestes savent où sont les bancs des poissons grâce aux données satellitaires. Les paysans obtiennent quotidiennement les informations sur l’état de leurs cultures via des centres téléphoniques dans lesquels des opérateurs superposent et analysent en temps réel les images de plusieurs satellites pour chaque champ.

[...]