La constellation de satellites Galileo, le concurrent européen du GPS, bientôt complète

Plus de 20 ans après ses débuts, le projet Galileo touche enfin au but. Deux nouveaux satellites seront envoyés dans l'espace dans la nuit du 1er au 2 décembre. Ils rejoindront les 26 autres qui composent déjà cette constellation. Opérée par Arianespace pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA), cette mission baptisée VS26 décollera depuis le port spatial de Kourou (Guyane française) et mobilisera une fusée Soyouz. Le lanceur russe a déjà transporté 14 de ces satellites Galileo entre 2011 et 2016, date à laquelle ce système de navigation européen est enfin devenu opérationnel, après de nombreux retards.