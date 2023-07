La consommation de charbon continue à battre des records en 2023, alerte l’Agence internationale de l'énergie

Alors que juillet 2023 sera le mois le plus chaud jamais enregistré, preuve accablante du dérèglement climatique, la consommation de charbon ne ralentit pas. Plus grande source d’émission de carbone, l’utilisation de ce combustible fossile avait battu tous les records en 2022, en raison de la crise énergétique internationale engendrée par la guerre en Ukraine. La situation n'est hélas pas près de s'arranger, car sa consommation est « partie pour rester à des niveaux record » en 2023 et en 2024, estime l’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans un rapport publié jeudi 27 juillet 2023.

