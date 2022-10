La consommation d'électricité en baisse de 8 à 9% pour les grands industriels français, selon RTE

Lors d'une conférence de presse le 18 octobre, RTE a constaté une baisse de la consommation électrique due au ralentissement économique et à la hausse de la facture d'électricité depuis la fin de l'été. Le gestionnaire estime également que son scénario central pour l'hiver est "dérisqué" concernant le nucléaire et souligne une amélioration des stocks hydrauliques et gaziers.