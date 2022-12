RTE se montre confiant sur l'approvisionnement en électricité début janvier 2023

«La baisse de la consommation électrique est réelle et mesurée, elle est répartie entre les particuliers et les entreprises et elle est significative», affirme Thomas Veyrenc, directeur exécutif Stratégie, prospective et évaluation de RTE. Le gestionnaire a actualisé ses «Perspectives du système électrique pour l’automne et l’hiver 2022-2023», le 20 décembre, et se veut rassurant. La baisse de consommation est notable, allant jusqu’à 12% concernant le secteur industriel à l'automne par rapport à 2021. Elle s'explique par des mesures d'économies, des baisses temporaires de production, mais aussi par des mises à l'arrêt de sites industriels.

Une évolution favorable des stocks

[...]