La consommation d'eau des centrales nucléaires en France passée au crible

Alors que le gouvernement tente de faire passer son projet de loi d'accélération du nucléaire et envisage la construction de nouveaux EPR sur le territoire français, le sujet de la consommation d’eau ne peut être ignoré. Le gouvernement doit justement présenter un plan focalisé sur cette ressource jeudi 30 mars, afin de faire face au réchauffement climatique et aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]