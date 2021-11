La consolidation de la filière aéronautique française s'accélère

Longtemps annoncée, la consolidation de la filière aéronautique s’accélère en raison de la crise historique que traverse le secteur. La pandémie mondiale a mis le transport aérien à genou, imposant une réduction drastique – mais temporaire – de la production d’appareils. Pour faire face et se donner plus de chances d’embarquer dans les futurs programmes, fournisseurs et sous-traitants cherchent à s’allier. Un phénomène qui devrait s'accélérer.