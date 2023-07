La consigne pour recyclage, « une impasse » pour le Sénat

« Les retards accumulés par la France, tant en matière de prévention que de collecte et tri pour recyclage, appellent une action déterminée », juge la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat dans un rapport sur la consigne pour réemploi et recyclage sur les emballages publié le 11 juillet 2023. Pour autant, « la consigne pour recyclage, notamment sur les bouteilles plastique, n’apparaît pas, à ce stade, comme un levier pertinent d’un point de vue environnemental et économique », « à même de répondre à cette ambition », estime-t-elle, reprenant l’essentiel des critiques exprimées par les collectivités territoriales et certaines associations environnementales. Et de formuler 28 propositions destinées à « sortir du statu quo ».

