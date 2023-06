“La consigne pour recyclage est le seul outil nous permettant d’atteindre tous nos objectifs de collecte”, souligne Sébastien Jacques, de la Maison des eaux minérales naturelles

Plastiques & Caoutchoucs Magazine. : Quelle est la position de la Maison des eaux minérales naturelles sur l’instauration d’un système de consigne pour recyclage des bouteilles en PET en France ?

Sébastien Jacques. : L’écrasante majorité (96 %) des bouteilles d’eau minérale mises sur le marché par nos adhérents sont en PET et incorporent de plus en plus de recyclé. La réglementation impose pour les contenants de boisson en PET de moins de 3 litres un taux de collecte de 90 % d’ici à 2029 et d’incorporation de MPR de 30 % en 2030. À ce cadre règlementaire, s’ajoute une attente forte des citoyens d’emballages de plus en plus circulaires, avec la mise en œuvre de boucles fermées de recyclage notamment. Un dernier enjeu, enfin, écrase les autres : les déchets sauvages. Nous sommes très préoccupés par tous ces emballages qui finissent dans la nature et nuisent à la biodiversité.

La consigne pour recyclage est le seul outil qui nous permettrait de répondre à tous ces enjeux, d’atteindre tous nos objectifs. Nous ne cultivons aucune obsession pour la consigne mais au regard des différentes études existantes ainsi que des benchmark internationaux, les résultats sont là pour montrer l’efficacité de ce système !

Cela doit être pour nous un débat dépassionné : nous avons des objectifs et nous nous demandons quel est le meilleur outil pour les atteindre. Par exemple, l’étude Reloop publiée en avril dernier montre que la consigne a un effet très positif sur le geste de tri : un tiers des utilisateurs du système affirment qu'ils ne triaient pas auparavant ! Et, en plus d’être le seul dispositif adéquat, il a un impact neutre sur le consommateur qui récupère la somme consignée. Il faut cependant être vigilant sur le maillage géographique des points de déconsignation. Ajoutons enfin qu’il ferait sens d’inclure les canettes en aluminium dans ce système de consigne pour recyclage.

Comment se déroulent les réunions de concertations menées par la secrétaire d'État à l'Écologie, Bérangère Couillard ?

Nous nous réjouissons, en premier lieu, de pouvoir participer à ces réunions avec la secrétaire d'État. Ce n’est pas, comme on le dit souvent, une concertation sur la consigne mais sur la question globale de la collecte des emballages. C’est la première fois que toutes les problématiques sont mises en commun pour identifier les leviers les plus pertinents. La consigne n’en est qu’un parmi d’autres pour augmenter les taux de collecte. Les collectivités y sont toujours opposées mais j’ai maintenant le sentiment que les lignes bougent. Une compréhension mutuelle est en train de naître, du recul a été pris : nos discussions s’intéressent maintenant à tous les leviers disponibles, qu’il faut à mon avis tous mettre en œuvre, en plus de la consigne ! Nous échangeons désormais de manière constructive.

Prévue au départ en juin, l’annonce des conclusions de ces travaux a été décalée à septembre, sans doute après les élections sénatoriales. Que pensez-vous de ce glissement de calendrier ?

L’important est l’objectif à atteindre. Si l’été nous permet de bien “digérer” les résultats des différentes études attendues sur le sujet dont celle de l’Ademe qui devrait nous être présentée prochainement, et de construire ensemble un modèle français de la consigne pour recyclage qui puisse s’inscrire dans la cadre des systèmes REP, alors ce sera tout bénéfice ! Nous devons prendre le temps de construire un modèle qui corresponde à notre territoire. Ce délai va nous permettre de gagner en compréhension mutuelle entre les différentes parties prenantes, c’est en tous cas le vœu que je formule !