« La consigne et le réemploi sont déjà des évidences », explique Charles Christory (Le Fourgon)

Emballages Magazine : Le Fourgon est en croissance très rapide. Quelles sont les grandes étapes ?

Charles Christory : avec Maxime Tharin et Stéphane Dessein, nous sommes trois pères de famille natifs du Nord. J’étais auparavant à la tête d’Adictiz, dans le marketing numérique. J’ai vendu mon entreprise pour faire autre chose et c’est vraiment l’idée de l’impact sur la planète qui guidait la démarche… Le choix du réemploi et de la consigne dans les boissons est directement lié au poids de ce segment dans les achats du quotidien. Surtout quand on a des enfants… Pourquoi les assiettes vont-elles au lave-vaisselle et pas les bouteilles ? L’idée a mûri en 2020 et nous nous sommes lancés en avril 2021. Nous couvrons déjà quatorze agglomérations avec douze entrepôts et nous prévoyons en 2023 une dizaine d’ouvertures, dont Dunkerque, Bordeaux, Toulouse et Boulogne-sur-Mer. En décembre 2022, nous avons battu notre record avec 430 000 bouteilles en verre échangées. Nous arriverons au million par mois dès cette année. Nous travaillons avec des partenaires locaux pour le nettoyage. L’Île-de-France est dans les cartons, mais l’enjeu du dernier kilomètre est complexe.

