La confiance dans le cloud public entamée par les pannes à répétition

Et si l’économie tombait à l’arrêt à cause d’une panne générale du cloud public, qui priverait entreprises et administrations de l’accès à un outil aussi vital que le système d’information ? Un scénario de la science-fiction ? Plus vraiment, compte tenu de la multiplication récente des pannes. Les trois majors du cloud public d’infrastructure, Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform, n’échappent pas à ces incidents à répétition. Décembre 2021 aura été un mois maudit pour Amazon Web Services, qui a déploré pas moins de trois pannes, la dernière ayant pénalisé des utilisateurs pendant une bonne douzaine d’heures. L’impact est considérable, puisque ce fournisseur fait tourner le quart des charges informatiques mondiales et la moitié avec Microsoft et Google, selon les chiffres du cabinet Omdia.