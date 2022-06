La Compagnie nationale du Rhône veut investir un milliard d'euros dans le solaire

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) annonce vouloir consacrer 1 milliard d’euros pour multiplier par sept la puissance solaire installée sur "son" territoire d’ici 2030 et atteindre ainsi les 1 000 mégawatts/crête. Solarhona, une nouvelle filiale dédiée, sera plus particulièrement chargée de ce déploiement dont le succès repose sur la conclusion de partenariats redistributifs et innovants avec les collectivités locales et les milieux économiques.