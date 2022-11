La compagnie Lufthansa toujours intéressée par ITA Airways

Un porte-parole de la compagnie allemande a toutefois refusé de commenter des informations selon lesquelles Lufthansa a désormais accès aux données financières ('data room') d'ITA Airways.

En août dernier, les autorités italiennes ont retenu un groupe d'investisseurs emmené par le fonds américain Certares, et soutenu par les compagnies Air France-KLM et Delta Air Lines Inc, pour engager des négociations exclusives pour céder une participation majoritaire dans ITA Airways.

Toutefois, la période d'exclusivité est arrivée à échéance en octobre sans accord, permettant à Lufthansa et son partenaire, le groupe de transport maritime MSC, de revenir dans la course.

Mais d'après le magazine suisse Travel Inside, un dirigeant de MSC a dit la semaine dernière à des investisseurs que MSC n'était plus intéressé par ITA Airways.

MSC n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

D'après le journal italien Corriere della Sera, le Trésor italien a donné à Lufthansa accès à la 'data room' d'ITA Airways, ajoutant que MSC ne s'y est pas rendu.

Le Trésor italien n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Selon une source proche du dossier, le fonds Certares n'a pas eu de contacts avec ITA Airways et le Trésor depuis fin octobre.

