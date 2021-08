La compagnie Emirates "pose" l'une de ses hôtesses au sommet de la plus haute tour du monde

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Emirates

Un travelling arrière spectaculaire. Le 6 août, la compagnie Emirates a publié sur sa chaine YouTube une publicité mettant en scène l'une de ses hôtesses en position périlleuse. Celle-ci est assise sur une chaise au sommet de la plus haute tour du monde, la "Burj Khalifa" à Dubai, à 828 mètres au dessus du sol, et fait défiler des pancartes, à la manière du clip de Bob Dylan «Subterranean Homesick Blues» ou d'une scène de déclaration d'amour du film Love Actually. Le message est simple, voire simpliste : "chez Emirates, nous sommes au sommet". Tout ça pour ça.

Le spot de 30 secondes est aussi censé montrer le calme et la confiance dont font preuve les membres d'équipage de la compagnie en toutes circonstances. Sauf que, comme le confesse l'entreprise elle-même, ce n'est pas une vraie membre d'équipage qui tient la vedette (même si "plusieurs candidats étaient partants"), mais une cascadeuse professionnelle. La sécurité avant tout. Celle-ci a mis 1h15 à être hissée depuis le 160e étage de la tour et le tournage a duré plus de 5 heures, sur fond de lever du soleil.

Emirates dévoile les coulisses du tournage "d'une des publicités les plus hautes jamais filmées", selon la marque, dans un making-of, qui prouve que rien n'a été tourné sur fond vert, mais bien au sommet de la tour.

La vidéo va être déclinée dans plusieurs formats et pour différents marchés, à commencer par un spot publicitaire pour le Royaume-Uni.