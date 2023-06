La Compagnie des amandes va créer une casserie dans le Var

Pour reconstituer une filière française de production et commercialisation d’amandes, il ne faut pas seulement planter des amandiers et récolter leurs fruits. La création d’une casserie, à titre de première transformation, est un outil indispensable et la Compagnie des amandes a décidé de porter le projet. La société, née en 2018, à l’initiative d’Arnaud Montebourg et François Moulias, annonce la construction d’un bâtiment de près de 7 000 m² sur un terrain de 21 000 m² à Signes (Var).

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]