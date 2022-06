La Compagnie des Amandes ouvrira une usine en 2023 dans le Var

Officialisée par Arnaud Montebourg, cofondateur et codirigeant avec François Moulias, de la Compagnie des Amandes, et Serge de Oliveira, directeur général de Salini Immobilier, la création prochaine d’une unité de casserie d’amandes françaises va générer un investissement de 12 millions d’euros (dont 3,5 millions d’euros en équipements industriels et digitaux) sur la commune de Signes (Var). La CCI du Var a cédé un terrain de 21 000 m2. Les travaux pourraient débuter à l’automne.

