Une méga-commande pour Airbus. La compagnie australienne Qantas a annoncé lundi 2 mai avoir conclu un contrat avec le constructeur européen portant sur 12 avions A350-1000 capables d'effectuer des vols sans escale entre Sydney et Londres, et confirmé la commande de 40 autres appareils afin de renouveler sa flotte domestique. Il s’agit de 20 Airbus A321XLR et de 20 A220-300, qui auront vocation à remplacer progressivement les Boeing 737 et 717 utilisés par Qantas.

Les premiers appareils pour ce deuxième volet de la commande arriveront fin 2023. Mais « la commande inclut des options d’achat portant sur 94 autres appareils, dont la livraison s’étendra au moins jusqu’en 2034 », précise Qantas dans un communiqué. Au total, c’est près de 146 avions que Qantas pourrait commander auprès d’Airbus.

Plus longue liaison au monde

Les A350 seront pour leur part destinés à opérer rien de moins que la plus longue liaison au monde. Les 12 appareils doivent relier les villes de Sydney et Melbourne en Australie, à Londres au Royaume-Uni, et New York aux Etats-Unis, et ce, sans escale. Ce service devrait débuter par la ville de Sydney à partir de 2025. Qantas veut capitaliser sur son expérience dans les vols longs. « Notre liaison directe entre Perth et Londres a débuté en 2017 et s'est illustrée par une forte demande (...) Avant le Covid, il s'agissait de la plus longue route de notre réseau et celle pour laquelle la satisfaction client était la plus élevée. Tout porte à croire que la demande va augmenter en cette période post-Covid », met en avant le PDG de la compagnie aérienne, Alan Joyce, dans un communiqué.

Un contrat passé en plus « de la commande existante de 109 appareils de la famille A320neo, qui comprend l'A321XLR pour la filiale à bas prix du groupe Qantas, Jetstar », précise Airbus dans un communiqué. De quoi confirmer la place de l’avionneur européen comme partenaire privilégié de la compagnie australienne. Un nouveau camouflet pour Boeing, qui passe à côté d’un contrat dont le montant n’a pas été précisé, mais qui pourrait dépasser les 20 milliards d’euros selon les estimations des Echos.

Julie Thoin-Bousquié avec Reuters